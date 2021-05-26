ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: В праймериз «Единой России» в Алтайском крае приняли участие уже 11 тысяч человек

Горняк22
15 часов Ago

По данным Регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования (праймериз) «Единой России», 24 мая, в первый день голосования на сайте pg.er.ru свои голоса за кандидатов отдали 10857 избирателей.

«Несмотря на то, что в первый день голосования наблюдались перебои в работе сайта, причиной которых становились, в том числе, и многочисленные DDoS – атаки, почти 11 тысяч жителей Алтайского края приняли участие в голосовании. Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв. Впереди у нас еще пять дней онлайн-голосования. А в воскресенье, 30 мая, всех желающие проголосовать традиционным оффлайн-способом, смогут это сделать на счетных участках», — рассказал член оргкомитета Денис Голобородько.

На праймериз в Алтайском крае выдвинули свои кандидатуры 438 человек. Среди них – 93 участника зарегистрировались на выборы в Госдуму РФ и 345 – в Алтайское краевое Законодательное Собрание (АКЗС).

В системе предварительного голосования зарегистрировалось порядка 50 тысяч избирателей из Алтайского края. Регистрация желающих принять участие в процедуре продлится до 28 мая. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.  Победители будут представлять «Единую Россию» на выборах в сентябре.

Фото: altai-ter.er.ru 

Алтайская правда

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