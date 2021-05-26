ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Полиция Барнаула задержала студента за угрозу взорвать школу в соцсетях

Горняк22
15 часов Ago

Соцсети. Аноним Фото: pixabay.com

16-летний первокурсник на своей странице «ВКонтакте» опубликовал пост с текстом «Я завтра взорву школу, и что вы мне сделаете?»

В Барнауле полиция задержала студента местного колледжа, который в соцсети разместил угрозы взорвать школу. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

По данным ресурса, 21 мая 16-летний первокурсник на своей странице «ВКонтакте» опубликовал пост с текстом «Я завтра взорву школу, и что вы мне сделаете?».

Информацию выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, к работе подключился отдел полиции. Оперативная группа задержала молодого человека у него дома. Правоохранителям юноша свой поступок объяснил тем, что хотел только пошутить.

У студента изъяли смартфон и компьютер. Кроме того, полиция обследовала барнаульскую школу № 114, где парень учился до 10 класса. Никаких посторонних предметов там не обнаружили.

Известно, что семья юноши благополучная, в учебном заведении его характеризуют положительно. Однако, по данным ресурса, правоохранители нашли у него несколько фейковых аккаунтов в Сети, в которых он высмеивал недавнюю трагедию в Казани с расстрелом детей в школе.

Несовершеннолетнего поставили на учет в органах ПДН.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22
15 часов Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». «Это решение было принято президентом страны вчера! Все...
Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22
15 часов Ago
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко поздравил жителей Барнаула с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». «Уважаемые...

Читать по теме:

ВТОПЕ: