Горняк22: В барнаульском поселке продают «лачужку» за 1,5 млн рублей

Дом. Ул Лениногорская Фото: Жилфонд

По словам продавца, это идеальный вариант, чтобы построить свой дом и при этом не уезжать далеко за пределы города. Рядом есть река и лес

В барнаульском поселке Ерестной продают дом площадью всего 11 «квадратов», сообщает Алтайский портал недвижимости.

«Для тех, кто хочет построить свой дом, но не готов уезжать за город. 10 мин до центра города. Один сосед по границе участка. В пешей доступности река Обь, напротив – лесной массив», – говорится в описании.

Всего участок составляет шесть соток и находится на красной линии возле санатория «Обь». Также на территории имеются баня и сарай.

Продавец отметил, что готов менять дом на другой объект недвижимости.

Ранее в Барнауле на продажу выставили одну из самых маленьких квартир в городе – площадью всего 13,3 кв. метра. Автор объявления утверждает, что у этой квартиры спокойные и тихие соседи, а также хорошая шумоизоляция. Цена жилья – 770 тысяч рублей.

ТОЛК