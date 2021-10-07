Горняк22: Вице-президента Сбербанка Марину Ракову задержала полиция

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

Ранее Ракову внесли в базу МВД и объявили в федеральный розыск. Ее ориентировки отправили по всем подразделениям полиции России

Бывший вице-президент Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марина Ракова задержана, сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время она дает показания в московском отделении полиции. Предположительно, Марина Ракова якобы сама пришла к следователям после задержания её мужа Артура Стеценко.

По предварительным данным, ранее на своем Porsche она направлялась в сторону границы с Белоруссией. Кроме того, стало известно, что скрываться от следствия экс-вице-президенту помог гражданин Украины.

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что с 4 октября Марина Ракова не является сотрудником компании, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Марине Раковой, которая является уроженкой Алтайского края, заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, ущерб государству оценили в 50–200 млн рублей. В квартире бывшего вице-президента провели обыск, но позже Ракова не пришла на допрос и скрылась от следствия.

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