Горняк22: Следком проверяет обстоятельства смерти пациентки алтайской райбольницы

Больница Фото: pixabay.com

Сестра умершей женщины выложила в Сети пост, в котором написала, что считает врачей больницы виновными в смерти родственницы

Следователи проводят проверку по факту смерти пациентки в Шелаболихинской районной больнице, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее в соцсетях жительница Алтайского края рассказала о смерти своей сестры. По ее словам, врачи в больнице вовремя не оказали помощь женщине, которая болела диабетом. Якобы из-за их бездействия пациентка скончалась. Обстоятельства смерти пациентки в больнице также проверит алтайский минздрав.

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