Горняк22: Барнаульского бизнесмена «повязали» за миллионную взятку сотруднику ФСБ

Деньги. Взятка Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Мужчина пытался решить проблемы с бизнесом, дав взятку сотруднику ФСБ. Однако ему не удалось довести дело до конца, так как его задержали оперативники

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, который дал взятку сотруднику краевого Управления ФСБ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, 4 октября 2021 года мужчина передал силовику взятку в размере 1 млн рублей за окончание проверки его деятельности и возврат изъятого имущества.

После передачи денег бизнесмена задержали оперативные сотрудники ФСБ.

Мужчину уже заключили под стражу. Ожидается, что скоро ему предъявят обвинение во взяточничестве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае предпринимателю предъявили обвинение в даче взятки директору детского оздоровительного учреждения. По данным ведомства, в течение двух лет мужчина передал руководителю в общей сложности 129 тысяч рублей – деньги предназначались за положительное решение по выбору компании бизнесмена на контракт по ремонту в здании лагеря.

ТОЛК