Горняк22: Ленточки, огонь и порог: в Горном Алтае туристов учат, как себя вести

Буклеты с правилами Фото: пресс-служба Республики Алтай

Памятки будут распространяться в туристско-информационных центрах региона. Получить буклеты и ознакомиться с правилами сможет любой желающий

На Алтае выпустили восьмистраничный буклет, в котором содержится свод советов и правил для туристов, посещающих республику, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В местном минприроды отметили, что небольшой свод правил не потребует от гостей региона каких-либо дополнительных усилий, но их выполнение поможет избежать возможных недоразумений и неприятностей.

В памятке рассказали об обычаях и традициях Горного Алтая, правилах поведения в священных местах и нормах этикета. Кроме того, в буклете развенчали популярный миф. Дело в том, что многие путешественники считают, что привязать ленточку к дереву – к удаче. На самом деле это традиционный обряд почитания духа-хранителя и его совершают как ритуал.

Особое внимание уделили традиционному жилищу народов Горного Алтая – аилу. В буклете говорится, что в таком доме нельзя касаться верхней части порога и наступать на него, а также громко хлопать дверью и держаться за косяки. Людям также запрещается проходить между очагом и сидящим возле него человеком и направлять в сторону огня колющие предметы.

Ранее «Толк» сообщал, что Юлия Барановская спустя два месяца снова вернулась на Алтай. В соцсети ведущая опубликовала снимки и видео, как она катается на квадроциклах и сидит на верхушке горы. Она также рассказала, что приехала на отдых с друзьями.

ТОЛК