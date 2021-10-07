Горняк22: В загруженной поликлинике Барнаула придумали новый способ вызова врача на дом

WhatsApp Фото: pixabay.com

Так как практически у всех жителей Барнаула есть популярный мессенджер в телефоне, предполагается, что это упростит вызов врача на дом и разгрузит операторов кол-центра

В барнаульской поликлинике №14 теперь можно вызвать врача с помощью мессенджера WhatsApp. Об этом сообщил главврач медучреждения Дмитрий Денисов на своей странице в Instagram.

По его словам, таким способом домой можно вызвать терапевта, педиатра, скорую помощь и ковидную бригаду. Также по телефону можно открыть больничный лист по контакту с больным коронавирусом и подать заявку на льготные лекарства.

Такая мера связана с тем, что кол-центр поликлиники сейчас перегружен: в день сюда звонят по 4 тыс. человек. При этом специалисты способны принять не более 2,5 тыс. звонков.

Денисов уточнил, что в заявке нужно указать свои контактные данные и описать симптоматику.

Написать сообщение в WhatsApp можно на номер 8-923-004-30-01.

Ранее сообщалось, что поликлиника №14 в Барнауле заявила о расширении своего кол-центра. Это связано с резким ростом обращений и телефонных звонков от заболевших. Поликлинике пришлось увеличить число операторов, которые принимают звонки. Несмотря на это, пациенты все равно с трудом могут сюда дозвониться. Руководство больницы пообещало добавить еще несколько операторов горячей линии.

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