ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Парк автобусов на маршруте №57 в Барнауле хотят полностью обновить?

Горняк22
15 часов Ago

На продажу выставлено 40 автобусов, которые, судя по фото, работают на маршруте №57 в Барнауле.

17 из них – это Scania (2007 г.в.), стоимостью 1,5 млн рублей каждый. Ещё 20 – Mercedes-Benz (2000 г.в.) по 600 тысяч рублей и три Mercedes-Benz (2001 г.в.) по 900 тысяч рублей.

Согласно условиям контракта, на маршруте № 57 по будням должно использоваться до 20 больших автобусов, а по выходным — до 14-ти. По будням должно совершаться не менее 225 рейсов в день, по выходным – не менее 151. В настоящее время на линии работают, в основном, модели Mercedes-Benz.

Та же самая компания – ООО «Вектор-Авто» – обслуживает маршрут №19. Что касается контракта на обслуживание маршрута №57, то он заключен совсем недавно – в декабре 2020 года, то есть, менее полугода назад. Вероятно, компания намерена обновить автопарк.

По телефону сообщили, что все уполномоченные уточнить или опровергнуть эту информацию лица отсутствуют.

Фото: из объявления

Барнаул 

Алтайская правда

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