Горняк22: Что известно о сериале «Дом дракона» и когда он выйдет
Сериал "Дом дракона" Фото: Скриншот видео
Студия НВО Max представила первый трейлер предстоящего приквела «Игры престолов» – фэнтези-сериала «Дом дракона». Зрителям пообещали богов, королей, огонь и кровь
Дата выхода сериала «Дом дракона»
Премьера сериала «Дом дракона» состоится весной 2022 года. Точная дата выхода пока не известна. В первый сезон войдет 10 серий.
Сюжет сериала «Дом дракона»
В основе сюжета лежит книга Джоржа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», которая была опубликована в 2018 году. Об этом сообщает Газета.ru.
Действие книги разворачивается за 200 лет до начала событий «Игры престолов» вокруг династии Таргариенов и гражданской войны, которая изменила историю семейства.
«Боги, короли, огонь и кровь», – говорится о сериале в сообщении НВО Max.
Актерский состав сериала «Дом дракона»
Известно, что принца Деймона Таргариена, наследника престола, сыграет Мэтт Смит. Короля Визериса – Пэдди Консидайн, его дочь – Эмма Д’Арси. В сериале также примут участие Оливия Кук, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн и Тео Нейт, пишут РИА Новости.