Горняк22: Что известно о сериале «Дом дракона» и когда он выйдет

Сериал "Дом дракона" Фото: Скриншот видео

Студия НВО Max представила первый трейлер предстоящего приквела «Игры престолов» – фэнтези-сериала «Дом дракона». Зрителям пообещали богов, королей, огонь и кровь

Дата выхода сериала «Дом дракона»

Премьера сериала «Дом дракона» состоится весной 2022 года. Точная дата выхода пока не известна. В первый сезон войдет 10 серий.

Сюжет сериала «Дом дракона»

В основе сюжета лежит книга Джоржа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», которая была опубликована в 2018 году. Об этом сообщает Газета.ru.

Действие книги разворачивается за 200 лет до начала событий «Игры престолов» вокруг династии Таргариенов и гражданской войны, которая изменила историю семейства.

«Боги, короли, огонь и кровь», – говорится о сериале в сообщении НВО Max.

Актерский состав сериала «Дом дракона»

Известно, что принца Деймона Таргариена, наследника престола, сыграет Мэтт Смит. Короля Визериса – Пэдди Консидайн, его дочь – Эмма Д’Арси. В сериале также примут участие Оливия Кук, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн и Тео Нейт, пишут РИА Новости.

Трейлер сериала «Дом дракона»

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