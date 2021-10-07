Горняк22: Мемефицированный город. Как Барнаул превратился в интернет-мем и «столицу мира»

Подсветку букв "Барнаул" обновят в городе Фото: typicalpolina.blogspot.com

Барнаул за несколько десятилетий оброс мемами так, что, кажется, уже перегнал даже суровый Челябинск. Главные вехи мемной истории — в обзоре «Толка»

«Барнаул – столица мира»

В конце 1980-х годов слоган «Барнаул – столица мира» стал очень популярным среди барнаульцев. Впервые это выражение прозвучало в названии ироничного фантастического детектива братьев Ореховых.

«Это была ирония над собой и окружающей действительностью, но фраза стала крылатой», – резюмирует ТАСС.

Рок-н-рольное движение 80-х подхватило этот слоган. В 1987 году рок-группа «Девять» («THE 9») выпустила концертный альбом «Барнаул — Столица мира». А на полулегальных концертах отрывались под композиции вроде:

«Барнаул – столица мира. Вместо водки налей кефира».

Таинственные подземелья Барнаула

Улица Мало-Тобольская Фото: Анна Меньшикова

Еще до появления истории о работающем в Барнауле метро в городских легендах часто фигурировали таинственные барнаульские подземелья. Подземный Барнаул интересовал даже писателей.

В романе «Пустенье» Андрея Коробейщикова, по сюжету, почти каждый город стоит на Колодце Силы. Так называют геомагнитные аномалии, «имеющие большое влияние на ход мировой истории». В тексте романа Барнаульский Колодец — явление особенное, он очень древний и обладает повышенной энергетической интенсивностью и потенциалом. Согласно роману, в Барнауле в районе старого города есть подземные ходы, которые имеют «довольно отдаленное отношение к обычным человеческим постройкам».

Барнаульский метрополитен

Метро Фото: pixabay.com

Барнаул обзавелся своим виртуальным метрополитеном. У него есть сайт, карта метро, и есть история строительства. Согласно легенде, метро в Барнауле начали строить в 1972 году, после того, как в связи с небывалым урожаем зерновых Алтайский край посетил Л.И. Брежнев.

Приезд в краевую столицу генерального секретаря ЦК КПСС – реальный исторический факт, вот только следствием этого визита стало не строительство метро, а всего лишь открытие Алтайского государственного университета.

Тема «столицы мира» и лучшего города на планете в мифологии Барнаула переплетается с темой собственного метрополитена. Это проявляется даже сейчас, в современных творческих проектах.

«Барнаульский метрополитен по праву является восьмым чудом света», – говорил поэт и музыкант Александр Волокитин, который в 2016 году он снял видео о работе «Барнаульского метрополитена», пишет АиФ.

«Город репостов»

В 2018 году Барнаул получил новое звание – «столица экстремизма». «Караул, караул, наш мем увидел Барнаул», – горько шутили в социальных сетях.

Жительница Барнаула Мария Мотузная рассказала, как ей предъявили обвинение в экстремизме из-за мемов на удаленной странице. Потом стало известно, что еще один барнаулец Даниил Маркин уже давно находится под следствием.

Истории барнаульцев прогремели по всей стране. В итоге президент Владимир Путин предложил декриминализировать 282 статью.

«Барнаул! Алтайский край!»

Мем про Барнаул Фото: «Мемепедия»

После появление мема «Честный психолог» Барнаул стал символом иронии над людьми, которых волнуют далёкие от них вещи, хотя под носом есть более насущные проблемы, рассказывает TJ.

Мем «Честный психолог» Фото: Пикабу

Мем про честного психолога нарисовал Molg H. в 2015 году. В оригинале психолог напоминала клиентке о том, что она из провинциального города Куэнка с населением 50 тысяч человек:

«Ку-эн-ка! Провинция Кастилиа — Ла-Манча!».

Светлана Скляр, переводчик комиксов этого художника и создатель паблика, адаптировала комикс под российские реалии. Так в меме и появился Барнаул.

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