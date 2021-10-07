Горняк22: Мемефицированный город. Как Барнаул превратился в интернет-мем и «столицу мира»
Подсветку букв "Барнаул" обновят в городе Фото: typicalpolina.blogspot.com
Барнаул за несколько десятилетий оброс мемами так, что, кажется, уже перегнал даже суровый Челябинск. Главные вехи мемной истории — в обзоре «Толка»
«Барнаул – столица мира»
В конце 1980-х годов слоган «Барнаул – столица мира» стал очень популярным среди барнаульцев. Впервые это выражение прозвучало в названии ироничного фантастического детектива братьев Ореховых.
«Это была ирония над собой и окружающей действительностью, но фраза стала крылатой», – резюмирует ТАСС.
Рок-н-рольное движение 80-х подхватило этот слоган. В 1987 году рок-группа «Девять» («THE 9») выпустила концертный альбом «Барнаул — Столица мира». А на полулегальных концертах отрывались под композиции вроде:
Улица Мало-Тобольская Фото: Анна Меньшикова
«Барнаул – столица мира. Вместо водки налей кефира».
Таинственные подземелья Барнаула
Еще до появления истории о работающем в Барнауле метро в городских легендах часто фигурировали таинственные барнаульские подземелья. Подземный Барнаул интересовал даже писателей.
В романе «Пустенье» Андрея Коробейщикова, по сюжету, почти каждый город стоит на Колодце Силы. Так называют геомагнитные аномалии, «имеющие большое влияние на ход мировой истории». В тексте романа Барнаульский Колодец — явление особенное, он очень древний и обладает повышенной энергетической интенсивностью и потенциалом. Согласно роману, в Барнауле в районе старого города есть подземные ходы, которые имеют «довольно отдаленное отношение к обычным человеческим постройкам».Метро Фото: pixabay.com
Барнаульский метрополитен
Барнаул обзавелся своим виртуальным метрополитеном. У него есть сайт, карта метро, и есть история строительства. Согласно легенде, метро в Барнауле начали строить в 1972 году, после того, как в связи с небывалым урожаем зерновых Алтайский край посетил Л.И. Брежнев.
Приезд в краевую столицу генерального секретаря ЦК КПСС – реальный исторический факт, вот только следствием этого визита стало не строительство метро, а всего лишь открытие Алтайского государственного университета.
Тема «столицы мира» и лучшего города на планете в мифологии Барнаула переплетается с темой собственного метрополитена. Это проявляется даже сейчас, в современных творческих проектах.
«Барнаульский метрополитен по праву является восьмым чудом света», – говорил поэт и музыкант Александр Волокитин, который в 2016 году он снял видео о работе «Барнаульского метрополитена», пишет АиФ.
«Город репостов»
В 2018 году Барнаул получил новое звание – «столица экстремизма». «Караул, караул, наш мем увидел Барнаул», – горько шутили в социальных сетях.
Жительница Барнаула Мария Мотузная рассказала, как ей предъявили обвинение в экстремизме из-за мемов на удаленной странице. Потом стало известно, что еще один барнаулец Даниил Маркин уже давно находится под следствием.
Истории барнаульцев прогремели по всей стране. В итоге президент Владимир Путин предложил декриминализировать 282 статью.Мем про Барнаул Фото: «Мемепедия»
«Барнаул! Алтайский край!»
После появление мема «Честный психолог» Барнаул стал символом иронии над людьми, которых волнуют далёкие от них вещи, хотя под носом есть более насущные проблемы, рассказывает TJ.Мем «Честный психолог» Фото: Пикабу
Мем про честного психолога нарисовал Molg H. в 2015 году. В оригинале психолог напоминала клиентке о том, что она из провинциального города Куэнка с населением 50 тысяч человек:
«Ку-эн-ка! Провинция Кастилиа — Ла-Манча!».
Светлана Скляр, переводчик комиксов этого художника и создатель паблика, адаптировала комикс под российские реалии. Так в меме и появился Барнаул.