ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: 47 км дорог, ведущих к медучреждениям, отремонтируют в Алтайском крае

Горняк22
15 часов Ago

В Алтайском крае в 2021 году в рамках нацпроекта отремонтируют 47 км дорог, обеспечивающих доступность к медицинским учреждениям.

В частности, в Барнауле, благодаря «Безопасным и качественным дорогам», приведут в порядок отрезок пути к городской поликлинике №14. Речь об улице Соловьиной от ул. Смородиновой до ул. Малиновой.

В Новоалтайске будут проведены работы на участке ул. Октябрьской, по которому можно добраться до школы, поликлиники и больницы, сообщает региональный Минтранс.

В Бийске обновят проезд по ул. Садовая на отрезке от переулка Байкальской до ул. 15 Гвардейской Дивизии, которая проходит мимо Центральной горбольницы.

Всего в российских регионах по нацпроекту отремонтируют более 1,1 тыс. дорог к медучреждениям. Всего – около 423 участков трасс и магистралей.

Фото: Минтранс Алтайского края

Барнаул 

Алтайская правда

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