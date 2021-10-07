Горняк22: На Алтае закрыли техникум и детсад из-за вспышки COVID-19

Школа Фото: pixabay.com

В регионе наблюдается стремительный рост больных коронавирусом. При этом среди заболевших много детей и подростков. В связи с этим в республике начали закрывать некоторые учреждения

В Республике Алтай из-за роста числа заболевших коронавирусом на дистант перевели Майминский сельскохозяйственный техникум и закрыли детский сад села Верх-Апшуяхта Шебалинского района, сообщает ИА Regnum.

Так, за прошедшую неделю в регионе коронавирус выявили у 36 школьников, пяти студентов и семи дошкольников.

Кроме того, сейчас в республике некоторые ограничения действуют для 28 классов в 17 школах региона, для четырех групп в четырех детсадах, а также для одной группы Горно-Алтайского педагогического колледжа.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю в Алтайском крае дополнительно создали 324 места в ковидных госпиталях. Всего за сентябрь развернули более четырех тысяч коек. Это связано не только с ростом числа заболевших коронавирусом, но и с увеличением числа пациентов, у которых болезнь проходит в тяжелой и крайне тяжелой формах. На сегодня в регионе развернули 4 038 коек. Мониторинг загруженности проводят дважды в сутки. По краю загруженность коечного фонда составляет около 90%.

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