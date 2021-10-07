Горняк22: Несколько самолетов задержали в Барнауле из-за непогоды

Самолет Фото: pixabay

Первый снег выпал во многих районах Алтайского края 6 октября. В Барнауле также с утра наблюдалась снежная буря, которая быстро утихла

Вылет как минимум трех самолетов утром 6 октября задержали в аэропорту Барнаула из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили «Толку» в пресс-службе воздушной гавани.

Так, вовремя не смогли вылететь два самолета в Москву (авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7), а также рейс в Красноярск. Однако в 14.00 первый самолет уже обещают выпустить.

Кроме того, два самолета из Москвы в Барнаул, судя по табло, сели в Новосибирске, не долетев до места назначения. Также задерживается прибытие самолета, следующего рейсом Красноярск – Барнаул.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край 6 октября пришла настоящая зима. Так, в некоторых районах региона, в частности в Змеиногорском, отменили автобусное сообщение с Барнаулом.

ТОЛК