ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Реконструкция моста во Власихе идет с опережением графика

Горняк22
15 часов Ago

Мост во Власихе, реконструкция которого должна завершиться в августе, подрядчик планирует сдать уже в июле.

По данным барнаульской мэрии, уже выполнено три четверти всего объема работ: убран старый мост, сделан временный объезд, перенесены коммуникации, забиты сваи, смонтированы балки пролетных строений, уложены защитные слои из цементобетона и гидроизоляция, установлены тротуарные блоки. Сейчас строятся подходы к мосту, перильные ограждения, водоотводные сооружения.

Старый мост не ремонтировался с момента постройки в 1980 году. Реконструкция началась в октябре 2020 года, на нее выделено 53 млн рублей. Мост через р. Власиху связывает две половины одноименного села и обеспечивает транспортное сообщение жителей п. Лесного (Павловский район) с центром Барнаула.

Фото: barnaul.org

Барнаул 

Алтайская правда

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