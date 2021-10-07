Горняк22: В Барнауле владельцы проездных смогут ездить по старым ценам до конца тарифа

Автобус. Общественный транспорт Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В мэрии уточнили, что пользователи проездных билетов смогут ездить по старым ценам до тех пор, пока на них не закончится тарифный план

Жители Барнаула, у которых уже есть проездной билет сроком на один или на два месяца, смогут ездить по старым ценам до окончания тарифа. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Те, кто приобрел транспортные карты «Пенсионная», «Школьная», «Студенческая» и проездной билет с тарифами «Для граждан» будут платить по новым ценам через месяц после того, как закончится тариф, оплаченный до нововведения. «Старая» цена проездного билета «Единый на 60 дней» будет действовать соответственно два месяца.

Транспортная карта «Электронный кошелек» имеет более значительный срок действия – до одного года. Как пояснили «Толку» в мэрии, этот вид тарифа не подпадает под правило «старых» цен, так как по сути это не проездной, а просто кошелек. По этой карте стоимость проезда в автобусах и электротранспорте составит 24 рубля с момента подорожания проезда.

Ранее в Барнауле утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Разовая поездка за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам составит 28 рублей в маршрутном такси и 26 рублей в автобусах и электротранспорте. В маршрутках транспортные карты не работают.

При этом в городе вводят дифференцированную стоимость проезда. Так, по единому проездному билету стоимость поездки будет на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства – 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца).

Также сохраняются все льготы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам.

Новые тарифы могут вступить в силу уже с 1 ноября.

ТОЛК