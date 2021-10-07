Горняк22: Песков рассказал, как Путин будет праздновать день рождения

Владимир Путин Фото: kremlin

7 октября российскому президенту исполнится 69 лет. Пресс-секретарь отметил, что самоизоляция никак не повлияет на празднование, так как ее уже почти нет

У Владимира Путина есть рабочие планы на день рождения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает RT.

«Насколько мне известно, у него есть рабочие планы. Несмотря на день рождения, он частенько проводит рабочие мероприятия», – рассказал он.

По словам Пескова, вечером Владимир Путин отметит праздник в кругу родных и близких.

Ранее Путин объяснил, что не заразился COVID-19 из-за большого числа антител. Об этом он рассказал на встрече с президентом Турции Эрдоганом. Весной этого года президент России сделал прививку от коронавируса. Позже он признался, что вакцинировался препаратом «Спутник V».

ТОЛК