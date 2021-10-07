Горняк22: Эксперты назвали продукты, которые чаще всего подделывают

Мед Фото: pixabay.com

По словам специалистов, проще всего подделать сухие приправы и пряности, ведь мелко измельчить можно что угодно. В худшем случае в приправу могут добавить даже грязь

Чаще всего подделывают мед, его искусственные аналоги продают под видом натурального продукта в 70% случаев. Обычно в подделке есть сиропы с фруктозой, а на упаковке написано, что продукт нельзя хранить в холодильнике, сообщает «Слово и Дело».

На втором месте оказался молотый кофе. Натуральную арабику недобросовестные производители могут заменить на робусту (более дешевый аналог). Кроме того, они перемалывают вместе с зернами злаки или соевые бобы.

Тройку лидеров замыкает оливковое масло. В него часто примешивают более дешевые масла: кукурузное, пальмовое или соевое. Чтобы проверить подлинность, нужно налить немного масла в стакан и убрать в холодильник. У натурального появится осадок на дне.

Некоторые подделки могут быть опасны для здоровья. Например, поддельный рис изготавливают из пластика и крахмала. Проверить крупу на подлинность можно, опустив в воду – натуральные зерна утонут. Кроме того такая подделка будет коптить, если её поджечь.

Ранее стало известно, что батончики Bounty могут пропасть с российских прилавков вслед за «Дошираком». По словам представителей компании, запасы шоколада на складах полностью восполнят к середине октября 2021 года. Предположительно, причиной дефицита стала нехватка кокосовой стружки после неурожая в странах-производителях кокоса.

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