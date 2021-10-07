Горняк22: День вежливых людей. Какие праздники отмечают во всем мире 7 октября

Жесты. Сурдопереводчик. Руки. Любовь. Сердце Фото: pixabay.com

7 октября есть много поводов для улыбок, радости и добрых дел. Рассказываем, какие праздники отмечают во всем мире сегодня

В этот день отмечается Международный день улыбки, День вежливых людей и День воспоминаний про теплые вещи. Эти праздники дают лишний повод улыбнуться и порадовать друг друга хорошим настроением.

В России 7 октября празднуют День образования штабных подразделений Министерства внутренних дел. В Армении сегодня отмечают профессиональный праздник День библиотекаря. А в Кыргызстане большой праздник – День гражданской авиации страны.

Славяне 7 октября празднуют великий праздник – Родогощ. Это день, когда собран урожай и осеннее солнце уже не припекает, деревья готовятся к зимнему сну и сбрасывают листья. В зороастризме сегодня праздник Хварны, а в индуизме – Наварати.

В этот день также отмечается народно-христианский праздник Фекла Запрягальница. А в Аргентине проводят международный фестиваль гитары.

7 сентября именины у Андрея, Василия, Виталия, Владислава, Галактиона, Давида, Павла, Сергея, Степана и Феклы.

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ТОЛК