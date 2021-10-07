Горняк22: Лучший день для заключения брака: народные приметы 7 октября

Свадьба Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки пряли, собирали свежую свеклу и приготавливали из нее борщ, а также гадали на суженого

7 октября отмечается народно-христианский праздник «Фекла Запрядальница». По-другому его называют «День Феклы», «Замолотки», «Запредельница» и «Именины овина». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 7 октября

В этот день главы семейств начинали замолотки, а заботливые хозяйки же, в свою очередь, должны были накормить их праздничным ужином. Первым блюдом, по обычаю, была каша с маслом.

На Феклу существовало поверье: все, что в этот день завяжешь, не развязать потом никогда – ни узел, ни судьбу. Считалось, что брак, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым, а разлучить супругов не удастся никому.

Наши предки в этот день в последний раз ходили за белыми грибами.

7 октября девушки гадали на замужество. Они несли в баню калач и ждали, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным – быть замужем за бедняком, если теплым – возьмет в жены человек состоятельный, а если никто красавицу за руку не взял – сидеть ей в девках.

Народные приметы 7 октября

Если желудей много, зима будет теплой, а лето – хлебным.

Ранний рассвет и яркое солнце знаменуют скорую перемену погоды.

Если белка линяет с хвоста, то зима будет очень холодной.

Если прогремит гром, то зима будет короткой и теплой.

Листья к этому дню пожелтели, но опадают слабо – морозы наступят не скоро.

Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.

Юго-восточный ветер при неизменном атмосферном давлении – осадков не будет как минимум несколько дней.

Сердце. Рисунок Фото: Фото: pixabay.com

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