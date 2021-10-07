Горняк22: Какого числа отметят Хэллоуин в России в 2021 году

Хэллоуин. Тыквы Фото: Jill Wellington с сайта Pixabay

Хэллоуин – ночь перед праздником всех святых, когда по легендам открываются двери в мир духов. Рассказываем, что это за праздник и когда он отмечается

Какого числа Хэллоуин в 2021 году

Хэллоуин традиционно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире. В 2021 году эта Хэллоуин отметят в ночь с воскресенья на понедельник.

Что за праздник Хэллоуин

Хэллоуин – это ночь перед Днем всех святых (All Saints’ Day), который отмечают на Западе. Считается, что этому празднику более двух тысяч лет, а свои истоки он берет из кельтской культуры. Нынешний Хэллоуин у древних кельтов назывался Самайн. Он знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября. Об этом пишет портал calend.ru.

По представлениям кельтов в ночь Самайна между нашим миром и миром духов открывалась невидимая дверь, через которую усопшие родственники могли заглянуть в гости к своим живущим потомкам.

В 7 веке Бонифаций IV для того, чтобы отвлечь английский народ от языческих обычаев, утвердил 1 ноября Днем всех святых. А 31 октября стало кануном этого праздника.

ТОЛК