Горняк22: На Алтае поставлен исторический рекорд по количеству тяжеловесных поездов

Алтайские железнодорожники установили исторический рекорд по количеству отправленных тяжеловесных поездов.

На станции Алтайская 21 мая сформировали и отправили в путь 36 составов весом 7-9 тысяч тонн. Так много тяжеловесов за раз в регионе еще никогда не запускали. В прошлом году в среднем за сутки могли выехать 24 таких поезда. Всего с начала 2021-го их сформировано более 3,6 тысяч, в том числе 733 весом 9 тысяч тонн.

Как рассказали в ЗСЖД, развитие тяжеловесного движения поездов – одно из приоритетных направлений в деятельности железнодорожников.

Алтайская правда