Горняк22: Экс-гендиректора алтайского АИЖК приговорили к 5 годам тюрьмы и выплате 137 млн

Суд. Приговор Фото: pixabay.com

Другим высокопоставленным фигурантом громкого уголовного дела является бывший первый вице-премьер республики Роберт Пальталлер

Бывшего гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай Михаила Карпенко приговорили к пяти годам колонии общего режима за превышение полномочий и растрату при строительстве системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок». Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По гражданскому иску ему также придется возместить ущерб в пользу государства в размере 136,7 млн рублей.

Суд установил, что при возведении комплекса первый заместитель председателя правительства Республики Алтай незаконно обеспечили акционерному обществу победу в аукционе за право строительства, а директору Управления капстроительства республики Александру Вайдурову указал принимать и оплачивать фактически невыполненные работы.

«На основании представленной документации на расчетный счет подрядной организации были перечислены бюджетные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на общую сумму более 136 млн рублей», – говорится в сообщении.

Карпенко задержали 3 сентября 2020 года в Москве. На стадии предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело выделили в отдельное производство.

Бизнесмена взяли под стражу в зале суда. Однако приговор ему еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дела двух других фигурантов – самого бывшего первого вице-премьера Роберта Пальталлера, а также Вайдурова – суд еще рассматривает.

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