Горняк22: Экс-директора алтайского филиала ЛГУ признали виновной в растрате

Суд. Фемида Фото: pixabay.com

Ей назначили условный срок лишения свободы. В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину, а ее предполагаемого подельника экстрадировали из Черногории

Бывшего директора алтайского филиала Ленинградского госуниверситета (ЛГУ) им. Пушкина Ирину Соловьеву признали виновной в хищениях в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на данные Индустриального районного суда Барнаула сообщает ИА «Банкфакс».

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Ей также запретили в течение двух лет занимать руководящие должности.

По версии следствия, Соловьева заключала фиктивные договоры о научных исследованиях в интересах вуза, которые на деле не проводились. Деньги уходили на подконтрольные банковские счета под видом оплаты контрактов. В итоге преступным путем за четыре года таким образом «утекли» 2,5 млн рублей. В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину.

Ранее в Алтайский край экстрадировали ректора головного вуза Вячеслава Скворцова – его также обвиняют в хищении денег с помощью региональной структуры.

Саму образовательную организацию уже закрыли.

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