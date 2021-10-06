Горняк22: «Мы были цыплятами»: известные в Алтайском крае люди рассказали о школьных годах

Карандаши Фото: pixabay.com

Алтайские депутаты, детский омбудсмен и представитель краевого профсоюза в День учителя вспомнили своих школьных наставников

5 октября в России традиционно отмечают День учителя. Это праздник не только для тех, кто преподает или учится в школе, но и тех кто давно получил образование, но с теплотой вспоминает педагогов и время, когда они еще были школьниками. Известные в Алтайском крае люди поделились воспоминаниями с «Толком».

Сергей Писарев: «Первой учительнице меня передали по наследству»

Депутат краевого Заксобрания, директор «Барнаульского зоопарка», а в прошлом педагог, вспоминая школьные годы, рассказал, что учился в одной из лучших школ Алтайского края – 3-й городе Змеиногорске. Здесь получали знания в основном дети геологов, так как одним из градообразующих предприятий города в те годы была Алтайская геолого-разведывательная экспедиция.

«Наша школа гремела на весь Алтайский край своей художественной самодеятельностью, медалистами, а главное сильным педагогическим составом. Многих моих учителей, к сожалению, уже нет в живых, но я помню каждого из них», – поделился Писарев.

Сергей Писарев Фото: фото с личной страницы ВКонтакте

Больше всего, с его слов, запомнилась первая учительница Тамара Косинова. О ней он отзывается как о чутком, отзывчивом педагоге, которая стала для первоклассников второй мамой.

«У Тамары Григорьевны училась моя старшая сестра, и меня, если можно так выразиться, передали ей по наследству. Она часто приходила к нам в гости, интересовалась жизнью всех своих учеников, не оставляя никого без внимания. Когда мы уходили со школы, проверяла, надели ли варежки, завязали ли шапочку», – продолжает депутат.

Школу Писарев окончил в 1975 году. Но с тех пор ежегодно приезжает на последний звонок, чтобы поздравить педагогов и учеников с окончанием учебного года и вручить учрежденные им стипендии за особые достижения.

Татьяна Ильюченко: «Ходили за учителем, как цыплята»

Депутат АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко рассказала, что училась в необычной школе – интернате для слабовидящих детей.

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«Моей первой учительницей была Емельянова Нина Даниловна. Помню, мы приехали в интернат растерянными, оторванными от дома, от родителей. Нина Даниловна помогла нам адаптироваться, подружиться, сплотиться. Она также вела кукольный кружок, который все мы с удовольствием посещали, а потом объехали с концертами практически весь Алтайский край», – делится Ильюченко.

Татьяна Ильюченко Фото: фото с личной страницы ВКонтакте

Своего учителя физкультуры она называет крестной мамой в спорте, отмечая, что благодаря именно ей добилась успехов в лыжных гонках.

«Татьяна Владимировна пришла работать в интернат, когда я училась во втором классе. Мы все ее обожали, ходили за ней, как цыплята, с удовольствием занимались спортом. Я продолжаю с ней общаться, так же как и с Ниной Даниловной и при встрече, всегда говорю им слова благодарности», – отметил она.

Так оказалось, что первым педагогом супруга Татьяны также была Нина Даниловна, хотя и учился в другой школе. Депутат считает это знаком судьбы.

Юрий Абдулаев: «Пришел двоечником, ушел отличником»

Председатель Алтайской профсоюзной организации работников образования Юрий Абдулаев признался, что ему с трудом давались такие предметы, как алгебра и геометрия, по которым он частенько получал неудовлетворительные оценки. Ситуацию помогла исправить его классный руководитель.

Юрий Абдулаев Фото: фото с личной страницы ВКонтакте

«К Валентине Семеновне Буллер пришел с «двойками» по алгебре и геометрии, а школу окончил на «пятерки». Она привила любовь к предметам, которые раньше я люто ненавидел», – поделился Абдулаев.

Он уточняет, что она была строгим педагогом, но одновременно заботливой и справедливой.

«Я до сих пор благодарен ей и всем учителям сельской орловской школы Немецкого национального района, за знания, терпение и понимание», – высказался Юрий Абдулаев.

Ольга Казанцева: «С годами благодарность только крепче»

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева с теплотой вспоминает учителя русского языка и литературы Римму Маметьеву. Благодаря ей школьницей она буквально «прописалась» в городской библиотеке и уходила домой с закрытием читального зала.

«У Риммы Петровны была плавная красивая речь. К урокам литературы она готовилась тщательно, принося в класс стопки с прочитанной аналитической литературой, закладками, конспектами. Много интересных заданий для разных ребят, конкурсы, викторины, групповая работа. Своим вдумчивым отношением к произведениям художественной литературы она увлекала нас в мир душевных переживаний героев, социальных проблем», – вспоминает Казанцева.

Ольга Казанцева Фото: фото с личной страницы ВКонтакте

Благодаря учителю Ольга Казанцева до сих пор любит чтение, предпочитая художественную литературу.

«Римма Петровна ежедневно задавала нам сочинения. Какие только мы ни писали: рассуждения, повествования, миниатюры. Уверена, такая частота письменных работ отлично развивает речь, заставляет думать глубинно, учит красивому оформлению», – уверена детский омбудсмен.

Ее с годами, говорит она, благодарность педагогам становится все крепче, ведь они дали не только знания, но и дорогу в жизнь.

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