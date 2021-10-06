Горняк22: Попавший в дорожную яму в Барнауле водитель показал последствия ДТП

Знак. ДТП Фото: pexels.com

На кадрах с места происшествия видно, что оба колеса иномарки спустило, от удара также оказался серьезно поврежден корпус машины

Барнаульский автомобилист пробил колеса в большой яме на дороге и показал последствия на видео. Пост об этом появился в популярном паблике «Инцидент Барнаул».

По его словам, авария произошла на улице Попова в районе остановки «Павловский тракт» – легковое авто мужчины угодило в глубокий провал сразу за лежачим полицейским.

В комментариях пользователи посоветовали в таких случаях вызывать ГИБДД и оформлять произошедшее как ДТП.

Ранее «Толк» публиковал видео с моментом падения машины в яму с кипятком в Барнауле.

ТОЛК