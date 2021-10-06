Горняк22: Женщина показала «меню с личинками» в детской инфекционке Барнаула

Больница Фото: Анна Меньшикова

Автора поста возмутила антисанитария в отделении медицинского центра, которое само специализируется на борьбе с инфекциями

Жительница Барнаула пожаловалась на нарушение санитарных норм в инфекционном стационаре краевого Центра охраны материнства и детства. Пост об этом появился в соцсетях.

«Кормят под девизом «Лечим одну инфекцию, разводим другую», – подписала она фото, на котором в тарелке с тушеной капустой видна личинка насекомого.

View this post on Instagram Публикация от Барнаул | Черный Список (@blacklist_barnaul)

В комментариях на сообщение отреагировало руководство клиники. Здесь заявили, что провели служебное расследование.

«Администрацией лечебного учреждения взята на особый контроль данная ситуация. Приносим глубокие извинения за доставленные неудобства!», – сообщили в медцентре.

В то же время другие пользователи под постом тоже начали оставлять жалобы на условия пребывания в стационаре.

«На Попова самая ужасная больница. Кормят ужасно, спать невозможно – это не кровати, а место пыток. Помыться и в туалет сходить – отдельная история»,

«Да, там так. Когда лежали с ребёнком, ели только принесенное из дома»,

«Лежали в этой больнице с дочкой четыре года назад. В картофельном пюре попался кусок от металлической губки… Этого уже не исправить», – пишут они.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Алтайском крае «ковидному» пациенту отказали в бесплатных лекарствах.

ТОЛК