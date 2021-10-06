ГОРНЯК22 07.10.2021
Общество

Горняк22: День российского страховщика 2021: история и красивые поздравления

Горняк22
19 часов Ago

Страхование ОСАГО Фото: pixabay.com

6 октября в России традиционно отмечают День страховщика. Рассказываем об истории праздника, а также делимся подборкой красивых поздравлений

История Дня российского страховщика

6 октября 1921 года свою работу начал Госстрах РСФСР. Поэтому эта дата считается днем основания страховой деятельности в России. Об этом пишет портал calеnd.ru.

В этот день виновники торжества принимают поздравления от семьи и своих коллег. Руководители поощряют лучших сотрудников благодарностями и денежными вознаграждениями.

Этот день не считается выходным, работа в праздник проходит в штатном режиме.

Офис1 Офис Фото: Marc Mueller: Pexels

Поздравления с Днем российского страховщика

  • Поздравляем с праздником — Днем страховщика! Желаем растущей клиентской базы, выгодных сделок, перспективных нововведений и гиперприбыльных предложений. Будьте здоровы и уверены в себе, настойчивы и успешны. Личного счастья и желанного благополучия!
  • Поздравляю с Днем страховщика! Желаю развития отрасли, высокого профессионализма, значительного роста в карьере, благодарных клиентов, чтобы кризисы не оставляли больших последствий, а любая проблема находила быстрое решение. Удачи и успехов!
  • Поздравляю с Днем страховщика. Желаю, чтобы в этом мире не было несчастных случаев, желаю, чтобы в работе всегда был ровный ритм успеха, а в жизни — бонусы любви и премии счастья.
  • В День страховщика поздравляю всех страховщиков! Желаю, чтобы жизнь ваша была застрахована, укомплектована, усовершенствована и перестрахована!
  • Поздравляю с Днем страховщика. Желаю застраховать свое сердце от обид и печалей. Желаю страховать любимых людей от невзгод и тревог. Желаю с работой справляться отменно. Желаю иметь в жизни все для счастья, успеха и процветания.

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