ГОРНЯК22 07.10.2021
Общество

Горняк22: Когда в России станут отмечать День отца и что подарить папе

Горняк22
19 часов Ago

Отец и ребёнок Фото: pixabay.com

В России появился свой, «отечественный» День отца. Владимир Путин решил создать в стране новый праздник и отмечать его в третье воскресенье октября

Когда будет День отца в России

Впервые в России День отца отметят 17 октября 2021 года.

День отца составит «пару» российскому Дню матери, который уже много лет отмечают в последнее воскресенье ноября по указу Бориса Ельцина, уточняет РБК.

В некоторых регионах России праздник уже существовал, уточняет РИА Новости. А Международный день отца отмечают в третье воскресенье июня.

Что подарить папе на День отца

В День отца дети и супруга могут позвать виновника торжества в кино, веревочный парк, боулинг, на картинг или даже просто погулять. Многим главам семействам будет приятно увидеть и богатый вкусный стол, накрытый в их честь.

Подарок в День отца должен показать любовь и уважение, которые семья испытывает к своему папе. Это может быть подарок для хобби: например, удочка, рюкзак, шар для боулинга, кий, кроссовки, что-то еще. Дети могут сделать подарок своими руками – собрать поделку, нарисовать стенгазету, собрать букет полевых цветов.

В сувенирных магазинах можно купить кружки и футболки с надписью «Лучший папа»

ТОЛК

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