Горняк22: Жителей Алтайского края предупредили о гололеде на дорогах

Лёд Фото: pixabay.com

По словам синоптиков, из-за постоянных осадков и перепадов температуры на дорогах региона на этой неделе ожидается гололед

Синоптики Алтайского края предупреждают о возможном гололеде на дорогах из-за ночных заморозков. В регионе продолжатся умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба мэрии города.

5, 6 и 7 октября в регионе ожидаются умеренные дожди и мокрый снег. Ночью температура будет колебаться от + 3 до -3 градусов, при этом может похолодать до -8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +3…+9 градусов. Местами порывы ветра достигнут 13-16 м/с.

В Барнауле в эти дни ожидается дождь и мокрый снег. Ночью температура опустится до нуля. Днем потеплеет до +5…+9 градусов. Ветер 3-10 м/с.

Ранее стало известно, что на этой неделе в Алтайский край придет потепление. При этом практически каждый день ожидаются осадки. Несмотря на небольшое похолодание в середине недели, ожидается, что к выходным столбики термометров поднимутся до +11 градусов.

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