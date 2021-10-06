Горняк22: Жители Алтайского края объяснили, почему увольняются с работы

Работа Фото: pixabay.com

Большинство респондентов оценили свое нынешнее место работы с точки зрения соответствия идеалу на тройку (50%), 17% – на двойку. Высокие оценки (четыре и пять) поставили лишь 23% сотрудников

Низкая зарплата и скучные задачи оказались самыми частыми причинами увольнений с работы среди жителей Алтайского края. Об этом стало известно из опроса hh.ru.

Так, 47% респондентов указали низкую оплату труда как причину ухода с работы. 25% опрошенных рассказали о скучных задачах на своей должности, еще 22% отметили неудобное расположение места работы.

Среди других причин увольнения также оказались большой объем работы, семейные обстоятельства, нарушение Трудового кодекса, плохие отношения с начальством и сокращение по инициативе работодателя.

На своей идеальной работе жители края прежде всего ожидают получать конкурентоспособную зарплату (61%). Также среди важных составляющих опрошенные указали дружескую атмосферу в коллективе (50%) и возможность выбирать удобный график (47%).

Кроме того, опрос показал, что в Алтайском крае больше, чем в среднем по России, ценят дружескую атмосферу в коллективе, но при этом местных работников меньше интересуют карьерные перспективы.

Ранее стало известно, что большинство барнаульцев не верят в карьерный успех в родном городе. По словам аналитиков, по сравнению с доковидным периодом все меньше россиян считают свой город лучшим для карьеры. Исключением стали Москва, Махачкала, Томск и Новокузнецк.

ТОЛК