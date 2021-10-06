Горняк22: Кто такая Юлия Пересильд, которая полетела в открытый космос на съемки фильма

Юлия Пересильд Фото: instagram.com/juliaperesild

В 2015 году Юлия Пересильд получила звание «Заслуженная артистка Российской Федерации». На ее счету уже более 70 ролей в кино

Юлия Пересильд и полет в космос

Весной 2021 года госкорпорация «Роскосмос» одобрила кандидатуру Юлии Пересильд для участия в космическом полете на МКС. Там пройдут съемки художественного фильма с рабочим названием «Вызов». Об этом сообщают РИА Новости.

В открытый космос Юлия отправится 5 октября на корабле «Союз МС-19» в компании режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Возвращение на Землю планируется через двенадцать дней, 17 октября.

Перед началом съемок актриса несколько месяцев проходила специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, парашютную подготовку.

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Биография Юлии Пересильд

Юлия Пересильд родилась в Пскове 5 сентября 1984 года. Ее отец занимался написанием икон, а мать работала воспитателем в детском саду. Об этом пишет портал «Биограф».

Еще с раннего детства Юлия мечтала стать актрисой и посещала различные художественные кружки. Уже с первого курса девушка начала играть в театре. Она была задействована в спектаклях «Рассказы Шукшина», «Снегири», «Жених», «Шведская спичка» и «Киллер Джо».

На данный момент в фильмографии актрисы более 70 ролей в кино, среди них участие в работах «Пять невест», «Край», «Пленный», «В тумане», «Битва за Севастополь», «Людмила Гурченко» и многие другие.

Личная жизнь Юлии Пересильд

Юлия Пересильд уже много лет состоит в неофициальных отношениях с популярным кинорежиссером Алексеем Учителем. У пары есть две дочери Анна и Мария, которых они записали на фамилию Пересильд.

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