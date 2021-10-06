Горняк22: Алтайский край получит 100 млн рублей на лекарства для ковидных больных

Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com

Всего правительство распределило по регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом

Алтайский край получит 97,5 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом. Деньги поступят из резервного фонда кабмина, сообщает «Банкфакс».

В правительстве РФ рассказали, что средства направят на лекарства для пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением медиков. Все необходимые препараты больные должны получать бесплатно по рецепту лечащего врача.

По словам жителей Алтайского края, сейчас в регионе наступил острый дефицит бесплатных лекарств от коронавируса. Пациенты заявляют, что нигде не могут получить препараты, при этом купить их за свой счет в аптеках можно свободно.

«В Камне-на-Оби лекарства ковидникам бесплатные дают такие: мазь «Виферон» и детский «Афлюдол». А все остальное – покупайте. Семьей болеем. Ушло восемь тысяч рублей на троих. Смертность в крае высокая, потому что поликлиники не выдают никаких лекарств, кроме парацетамола. Аптеки при этом завалены препаратами, за деньги нет никакого дефицита», – пожаловались граждане.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайские школьники переходят на дистант из-за роста заболеваемости. К 1 октября полностью закрыли 10 школ, из них шесть по причине ОРВИ и четыре из-за коронавируса. Частично на удаленку перешли ученики 323 классов 88 школ. Родителей призвали следить за тем, чтобы дети в это время были дома, а не гуляли по улицам.

ТОЛК