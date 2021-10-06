Горняк22: Блогер Дава слил скриншот ночной переписки с Бузовой

Давид Манукян Фото: кадр из youtube-канала FAMETIME TV

При этом блогер дал понять подписчикам, что не собирается налаживать общение с ведущей. Бузова записала у него в телефоне как «Бывшая – не брать»

Давид Манукян (Дава) опубликовал в своем аккаунте в Instagram часть переписки со своей бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой.

Перед этим ведущая выложила пост, в котором назвала бизнесмена Тимофея Майорова своим «идеальным бывшим». Подписчики предположили, что в ответ на это Манукян слил часть переписки, в которой Бузова просит его поговорить с ней в 2.30 ночи. Кроме того, на скриншоте можно увидеть и два пропущенных вызова от певицы.

«Говорят, есть идеальные бывшие, только они почему-то не возвращаются обратно. Получается, если бывшая хочет к тебе вернуться, значит, ты не такой уж и плохой! Устал от незаслуженных обвинений и оскорблений в свой адрес», – писал Дава в сторис.

Скриншот сторис Фото: instagram.com/dava_m

Ранее Дава раскрыл настоящую причину расставания с Бузовой. По его словам, экс-возлюбленная неоднократно ставила перед ним ультиматумы, а также ревновала к его партнершам по танцам. При этом сама ведущая надеялась на примирение с блогером на своем дне рождения.

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