Горняк22: На орбите: киноэкипаж с Юлией Пересильд уже находится в космосе

Клим Шипенко, Антон Шкаплеров и Юлия Пересильд Фото: instagram.com/juliaperesild

Ракета с кораблём стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур. В состав экипажа также вошёл профессиональный космонавт Герой России Антон Шкаплеров

5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко на корабле «Союз МС-19» отправились на МКС, чтобы снять художественный фильм «Вызов», сообщает RT.

Фильм «Вызов» станет первым в истории российского кинематографа художественным фильмом, который будет частично снят в космосе. Лента покажет зрителям историю женщины-хирурга, которая за месяц должна подготовиться к полёту на МКС, чтобы спасти заболевшего космонавта.

Планируется, что артисты проведут на орбите 12 суток. 17 октября они приземлятся в казахстанской степи. Перед отправкой в космос съемочная группа прошла спецподготовку. Они проходили испытания в вибростенде и центрифуге, а также участвовали в ознакомительно-тренировочных полетах.

Ранее кинокритик Антон Долин прокомментировал информацию о «космическом» фильме. По его словам, для него это в первую очередь будет фильм Клима Шипенко. Напомним, что Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе

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