Горняк22: Актер Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом
Валерий Гаркалин Фото: кадр из youtube-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ"
По словам дочери Гаркалина, болезнь у актера протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал себе ранее
В Москве 67-летнего актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
«Он в Коммунарке», – рассказали в пресс-службе ГИТИСа, где он преподает.
По их словам, сейчас актер чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.
Валерий Гаркалин – актер театра и кино. Артист стал известен после ролей в таких фильмах и сериалах, как «Детки напрокат», «Дом кувырком», «Ширли-Мырли» и «Моя прекрасная няня». С 2002 года он преподает на факультете эстрады в ГИТИСе.
Ранее стало известно, что актриса Ольга Прокофьева попала в больницу с коронавирусом. Артистка почувствовала себя плохо после возвращения из отпуска в Краснодарском крае. Она сдала тест на ковид, который оказался положительным. Врачи диагностировали у нее среднетяжелую форму болезни.