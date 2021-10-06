ГОРНЯК22 07.10.2021
Общество

Горняк22: Актер Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом

Горняк22
19 часов Ago

Валерий Гаркалин Фото: кадр из youtube-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ"

По словам дочери Гаркалина, болезнь у актера протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал себе ранее

В Москве 67-летнего актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Он в Коммунарке», – рассказали в пресс-службе ГИТИСа, где он преподает.

По их словам, сейчас актер чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Валерий Гаркалин – актер театра и кино. Артист стал известен после ролей в таких фильмах и сериалах, как «Детки напрокат», «Дом кувырком», «Ширли-Мырли» и «Моя прекрасная няня». С 2002 года он преподает на факультете эстрады в ГИТИСе.

Ранее стало известно, что актриса Ольга Прокофьева попала в больницу с коронавирусом. Артистка почувствовала себя плохо после возвращения из отпуска в Краснодарском крае. Она сдала тест на ковид, который оказался положительным. Врачи диагностировали у нее среднетяжелую форму болезни.

ТОЛК

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