Горняк22: Ветер, гололед и мокрый снег ожидаются 6 октября в Алтайском крае

Октябрь Фото: pixabay.com

Предстоящей ночью в регионе ожидаются осадки и похолодание в некоторых районах края до -3 градусов, в Барнауле столбики термометров опустятся до 0 градусов

6 октября дневная температура воздуха в регионе составит около +4…+9 градусов. В отдельных районах Алтайского края в этот день пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, утром возможны гололед, туман. Северный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в среду днем потеплеет до +6…+8 градусов. В начале дня возможен небольшой дождь и мокрый снег. Утром опустится туман. Ветер северный, 4-9 м/с.

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