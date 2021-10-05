Горняк22: В Алтайском крае в третью волну пандемии количество больных выросло на 30%

Девочка в маске Фото: pixabay.com

Пациенты ковидных госпиталей в Алтайском крае осенью 2021 года значительно «помолодели». Все чаще коронавирусом стали болеть дети

Ежедневный прирост инфицированных COVID-19 в сентябре в среднем составляет 250 человек. Это на 30% выше, чем в летние месяцы. Как отметила во время пресс-конференции замруководителя Роспотребнадзора Алтайского края Ульяна Калинина, в структуре заболевших выросло число детей.

Так с 3 по 4 октября количество зараженных ковидом составило 267 человек. Показатель по числу инфицированных достиг 12 заболевших на 100 тыс. населения. Темпы прироста составляют 5,3%, притом что в начале сентября эти показатели были нулевыми. Чаще всего болеют ковидом люди в возрасте от 30 до 49 лет. Растет число заболевших среди детей до 14 лет.

«В прошлую осень все же чаще болели пожилые люди. В этом сезоне изменилась структура заболевших. На 12% выросло число больных коронавирусом среди детей. Ситуацию усугубляет сезонный рост острых респираторных заболеваний, к которым относится и ковид. Это было прогнозируемо, но по сравнению с прошлым годом рост значительно выше», – отметила Калинина.

Как добавил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, этой осенью обострение эпидемиологической ситуации началось раньше, чем в прошлом году. Тогда пик пришелся на октябрь и продлился шесть месяцев.

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