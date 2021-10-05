Горняк22: Гости избили и подожгли хозяев: в СК рассказали, что произошло в доме на Южном

Место преступления Фото: СУ СК по Алтайскому краю

По словам следователей, подозреваемые раскидали по дому вещи и подожгли, чтобы скрыть следы преступления. В результате мужчина погиб от отравления угарным газом

В Барнауле 37-летний мужчина и 33-летняя женщина подозреваются в убийстве и покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, 30 сентября в поселке Южном подозреваемые пили алкоголь в доме своей 34-летней знакомой. В какой-то момент женщины начали ссориться. После этого гости начали избивать хозяйку дома, а также и ее 36-летнего сожителя, который пытался заступиться за пострадавшую.

От множества ударов со стороны гостей хозяева потеряли сознание. В это время подозреваемые устроили пожар в их доме и скрылись с места преступления. Пожарные во время ликвидации огня вынесли потерпевших из дома.

В настоящее время женщина находится в больнице. Ее сожитель скончался от отравления. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Сейчас подозреваемые уже находятся под стражей.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле пьяная ссора закончилась побоями, пожаром и смертью. Компания из двух мужчин и двух женщин собралась, чтобы провести вечер за распитием спиртного, но он закончился дракой и пожаром, который в том числе оставил без жилья и соседей погибшего.

ТОЛК