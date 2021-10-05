Горняк22: В Алтайском крае увеличивают коечный фонд в ковидных госпиталях

Стоп коронавирус Фото: pixabay.com

В регионе осенью не только выросло количество заболевших коронавирусом, но число тяжелобольных пациентов, а также летальных исходов

Только за прошлую неделю в Алтайском крае дополнительно было создано 324 места в ковидных госпиталях. Всего за сентябрь развернули более 400 тысяч коек. Это связано не только с ростом числа заболевших коронавирусом, но и с увеличением числа пациентов, у которых болезнь проходит в тяжелой и крайне тяжелой форме.

На сегодня в регионе развернуто 4038 коек. Мониторинг загруженности проводят дважды в сутки. По краю загруженность коечного фонда составляет около 90%.

Как отметил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, в сентябре значительно возросла нагрузка на поликлиники и службу скорой помощи. В среднем за сутки по Барнаулу поступает более 1,2 тысячи вызовов, по краю – 1,5 тысячи.

«Хотелось бы отметить особенность третьей волны – доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов достаточно высокая. Высокая нагрузка на реанимационные службы, мы фиксируем рост летальных исходов. Мы вынуждены увеличивать число коечных мест в ковидных госпиталях. Я призываю всех вакцинироваться, чтобы предупредить тяжелое течение болезни», – отметил Попов.

Он добавил, что ежедневно пункты вакцинации готовы привить до 15 тысяч человек. Возможности такие есть. Но пока среди жителей края нет особой активности поставить прививку от коронавируса: если летом прививалось по 10 тысяч человек в сутки, то сейчас за неделю привились 11 тысяч человек.

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