Горняк22: В Алтайском крае не планируют вводить систему QR-кодов

QR-код Фото: "Лаборатория Касперского"

Несмотря на рост заболеваемости ОРВИ и ковидом, масочный режим в Алтайском крае соблюдается плохо. А для введения системы QR-кодов у региона нет возможности

Система QR-кодов оправданна, так как при таком раскладе в заведения общепита и развлечений попадают только люди с иммунитетом против ковида – либо вакцинным, либо приобретенным после болезни, считает замруководителя Роспотребнадзора Алтайского края Ульяна Калинина. Но для того, чтобы ввести такое новшество в регионе, нужны определенные технические возможности. Пока их нет.

Эти и другие ограничительные меры обсуждает оперштаб региона по коронавирусу. Новых ограничений вводить пока не планируют, но при этом минздрав и Роспотребнадзор отмечают, что за последний год люди расслабились и стали халатнее относиться к ковидным правилам.

«Соблюдение масочного режима – это зона ответственности каждого гражданина. К каждому поставить инспектора или полицейского невозможно. Граждане должны бояться не административных мер, а того, что могут заболеть и стать источником инфекции для своей семьи и окружающих. Базовые принципы: масочный режим, дистанция, мытье рук и вакцинация, в том числе от гриппа. Потому что микст-инфекция – это еще хуже», – отметила Калинина.

Общественный транспорт сотрудники Роспотребнадзора совместно с органами власти и полиции мониторят постоянно. Однако пока в регионе наблюдается пренебрежительное отношение к мерам защиты: в транспорте, в частности, зачастую только половина пассажиров находятся в масках. Кондукторы не занимаются вопросами контроля масочного режима.

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