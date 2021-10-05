Горняк22: Убивший вахтершу вуза в Барнауле 30 лет назад не стал обжаловать приговор

Покушение. Нож Фото: pixabay.com

По материалам суда, преступник нанес жертве не менее 18 ударов ножом и не менее 20 раз ударил ее молотком, руками и ногами

В Барнауле вступил в законную силу приговор мужчине за убийство женщины-сторожа Алтайского государственного института культуры, совершенное почти 30 лет назад. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

16 июля Ленинский районный суд города приговорил бывшего студента вуза к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Овчинников должен выплатить потерпевшим 2 млн рублей ущерба.

По данным ресурса, сторона защиты пыталась обжаловать приговор, однако за несколько дней до вступления его в законную силу апелляцию отозвали. По какой причине обвиняемый отказался от своих намерений – не известно.

Преступление произошло в 1993 году. В день убийства женщина находилась на дежурстве и увидела в одном из помещений корпуса постороннего – им оказался студент вуза. Молодой человек забил женщину молотком и ножом, его оперативно задержали, признали виновным и приговорили к принудительному психиатрическому лечению. Но, по словам родственников погибшей, мужчине удалось сбежать из психбольницы. От следствия он скрывался 28 лет, а этой весной дело закрыли за истечением срока давности. Однако стороне обвинения удалось возобновить процесс.

ТОЛК