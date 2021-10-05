Горняк22: Алтайский медцентр заподозрили в связи с поставщиками

Медицина. Лаборатория Фото: pixabay.com

Эти компании якобы могут принимать непосредственное участие в формировании начальных цен на торгах, которые в итоге могут быть завышенными

Алтайскую клинику заподозрили в связи с поставщиками медтехники, сопутствующих услуг и расходных материалов и завышении цен для них по контрактам. Об этом со ссылкой на ряд представителей бизнеса пишет ИА «Банкфакс».

Речь идет об Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства – по словам предпринимателей, ряду аффилированных барнаульских фирм «почти без борьбы достаются наиболее интересные контракты по чрезвычайно выгодной стоимости».

По данным ресурса, в этом году медцентр провел 296 закупок, и среди них есть как минимум 21 контракт, заключенный с компанией «Альянсмедсервис» на общую сумму 25,6 млн рублей. При этом якобы у связанных с ней юрлиц зачастую очень кстати оказывается редкое оборудование, продукция или специалисты, которые нужны медучреждению.

Журналисты направили официальные запросы в региональный минздрав, а также в управление МВД и ФАС по Алтайскому краю.

Источники агентства также предположили, что бенефициары этих компаний уже могли попадать в поле зрения правоохранительных органов в рамках громкого дела о коррупции в стенах Алтайского краевого онкодиспансера, по которому осудили трех бывших сотрудниц учреждения – заместителя главного врача, главную медсестру и начальника контрактной службы.

ТОЛК