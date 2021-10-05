Горняк22: В Барнауле продают здание, в котором находится районная прокуратура

Здание на Крупской, 99А Фото: altayrealt.ru

В объявлении указано, что объект продается как готовый бизнес и полностью готов к сделке. Долгов, арестов и обременений на нем нет

В Барнауле выставили на продажу трехэтажное офисное здание по адресу: улица Крупской, 99а, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Здание находится рядом с проспектом Красноармейским, фактически в центре города. Рядом располагаются автобусные и трамвайные остановки, школы, вузы, магазины и кафе.

По словам владельца, все кабинеты сданы на длительное время. Платежи за коммунальные услуги он также обещает невысокие. Будущему владельцу готовы продать недвижимость за 26,5 млн рублей.

По информации из 2gis, в здании сейчас находятся прокуратура Железнодорожного района, школа вокала, магазин дизайнерских изделий из бумаги и другие организации.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле продают роскошный коттедж с уличным камином и банным комплексом. Дом построен из новых дорогих материалов премиум-сегмента. На территории усадьбы есть гараж на два автомобиля, терраса. Поселок огорожен и охраняется сотрудниками ЧОП.

ТОЛК