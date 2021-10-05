Горняк22: Что запрещено есть 5 октября: народные приметы на Иона и Фоку
Осень Фото: Анна Меньшикова
В этот день на Руси наши предки заканчивали убирать репу с грядок, а также отказывались от употребления в пищу рыбы и других морепродуктов
5 октября отмечается народно-христианский праздник «Иона и Фока». По-другому его называют «Листопадная», «Фокин день», «День Ионы», «Листодер» и «Фока-Ветроградарь». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 5 октября
К 5 октября с деревьев опадало большинство листьев. Именно поэтому празднику дали название «Листопадная» и считали его началом осени.
Считалось, что с этого дня по селам начинали ходить осенние лихорадки. Поэтому наши предки старались носить при себе осиновые сучки или небольшие кусочки коры этого дерева, чтобы лихорадка быстрее отступила.
5 октября запрещалось и считалось грехом употреблять в пищу морепродукты. Это делали в память о пребывании святого Иона в чреве кита. Также не рекомендовалось рыбачить.Рыба Фото: pixabay.com
На столах в это праздник в изобилии была репа, потому что на Иона и Фоку как раз заканчивали сбор ее урожая. Овощ подавали с солью, луком и квасом.
Народные приметы 5 октября
- Если на березе остались листья, значит, снег не скоро пойдет.
- Если шишек на хвойных деревьях мало, то зима будет теплой.
- Осиновые листья ложатся лицевой стороной кверху – зимой будут лютые морозы, ложатся изнанкой кверху – зимой будет тепло.
- Если снег в свое время ляжет, то в конце января — начале февраля будет продолжительная оттепель.
- Мыши запаслись кормами больше обычного — к снежной и строгой зиме.
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