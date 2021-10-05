Горняк22: Алтайские школьники переходят на дистант из-за ОРВИ и ковида

Школа Фото: pixabay.com

К 1 октября полностью были закрыты 10 школ Алтайского края из-за вспышки острых респираторных заболеваний и коронавируса

В Алтайском крае закрывают школы и отдельные классы переводят на удаленное обучение из-за роста инфекционных заболеваний. Из 10 общеобразовательных учреждений шесть были полностью закрыты из-за ОРВИ. Четыре – по причине ковида.

Частично на удаленку перешли ученики 323 классов 88 школ. Как пояснила на пресс-конференции заместитель руководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, закрыть образовательное учреждение или перевести отдельный класс на удаленное обучение возможно, если 20% учеников ушли на больничный по причине ОРВИ. В случае коронавируса достаточно одного заболевшего.

Калинина призвала родителей следить за тем, чтобы во время дистанта дети находились дома, а не гуляли по улицам, не посещали торговые центры и развлекательные учреждения. Также она подчеркнула, что с признаками ОРВИ строго запрещено посещать школу.

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