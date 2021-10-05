Горняк22: На лодочной станции Барнаула КамАЗ сорвался с берега и затонул
КамАЗ задавил мотоциклиста на алтайской трассе Фото: ВК
Для эвакуации грузовика на место происшествия пришлось вызвать водолазов, которые закрепили тросы на машине. Предварительно, пострадавших нет
На лодочной станции в Барнауле КамАЗ сорвался в воду и затонул. Об этом сообщает «Амител».
Судя по кадрам, водитель грузовика сдавал назад на берегу, но в какой-то момент машина потеряла управление и скатилась вниз. КамАЗ практически полностью погрузился под воду, при этом водитель успел выбраться через окно в двери.
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По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.
Когда именно это произошло и из-за чего – не уточняется. Не известно также, удалось ли вытащить автомобиль на сушу.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае КамАЗ слетел под откос на федеральной трассе.