Горняк22: Какие подарки по закону запрещено дарить преподавателям в День учителя
Праздник. Подарок. Букет Фото: Pixabay
В День учителя в России принято выражать благодарность преподавателям стенгазетами, букетами и другими презентами. Однако по закону дарить учителям можно далеко не все
День учителя – 2021 в России отмечают 5 октября. В этот же день празднуют Всемирный день учителя (World Teachers’ Day).
В России День учителя – один из самых любимых осенних праздников. В нашей стране к преподавательскому труду относятся с большим уважением и благодарностью, отдавая дань важности работы учителей.
И родители, и школьники, и студенты готовят презенты учителям и преподавателям: поздравляют с Днем учителя и дарят им цветы и подарки.
Согласно российским законам, работники бюджетной сферы могут принимать подарки не дороже 3 тыс. рублей. В противном случае специалиста могут обвинить в коррупции. Если цена подарка находится близко к пределу, имеет смысл сохранить чек или даже приложить его к подарку, чтобы подстраховать одариваемого.