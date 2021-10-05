Горняк22: Какие подарки по закону запрещено дарить преподавателям в День учителя

Праздник. Подарок. Букет Фото: Pixabay

В День учителя в России принято выражать благодарность преподавателям стенгазетами, букетами и другими презентами. Однако по закону дарить учителям можно далеко не все

День учителя – 2021 в России отмечают 5 октября. В этот же день празднуют Всемирный день учителя (World Teachers’ Day).

В России День учителя – один из самых любимых осенних праздников. В нашей стране к преподавательскому труду относятся с большим уважением и благодарностью, отдавая дань важности работы учителей.

И родители, и школьники, и студенты готовят презенты учителям и преподавателям: поздравляют с Днем учителя и дарят им цветы и подарки.

Согласно российским законам, работники бюджетной сферы могут принимать подарки не дороже 3 тыс. рублей. В противном случае специалиста могут обвинить в коррупции. Если цена подарка находится близко к пределу, имеет смысл сохранить чек или даже приложить его к подарку, чтобы подстраховать одариваемого.

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